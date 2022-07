Jovanotti, la moglie Francesca bloccata dalla sicurezza al concerto: la reazione

Francesca Valiani, moglie di Jovanotti, è stata fermata dalla sicurezza al concerto di suo marito.

Francesca Valiani, moglie di Jovanotti, stava riprendendo il backstage del concerto del marito quando un membro della sicurezza, non avendola conosciuta, le ha intimato di fermarsi.

Francesca Valiani bloccata dalla sicurezza

Come sempre Francesca Valiani è al fianco di suo marito Lorenzo Cherubini durante i suoi concerti e ha fatto lo stesso per il Jova Beach Party, peccato che un membro della sicurezza non l’abbia riconosciuta e le abbia intimato di fermarsi.

Il filmato è presto finito sul web e la moglie del cantante si è mostrata divertita e niente affatto infastidita dalla richiesta fatta dal body guard, che ovviamente non poteva consentire agli sconosciuti di accedere a quella determinata area del backstage. A seguire la moglie di Jovanotti si è anche scusata con lui perché non aveva portato con sé il pass che avrebbe permesso di lasciarla passare.

Francesca Valiani e Jovanotti: il tradimento

Francesca Valiani e Jovanotti formano una delle coppie più longeve e unite dello spettacolo italiano e in passato i due hanno confessato pubblicamente che la loro storia sarebbe sopravvissuta a un tradimento.

“Ho capito che il tradimento è un segnale che qualcuno ti lancia per richiamare l’attenzione. Mi sono messo in discussione guardando finalmente i miei difetti, affrontando la crisi e gli errori commessi, senza perdere la testa. Alla fine, sia io sia Francesca abbiamo capito che non può esistere una grande storia d’amore senza un tradimento.

Che fa parte dei rapporti intensi perdersi, tradirsi, lasciarsi, sopportarsi e riprendersi. E soprattutto che l’affetto tra di noi e per nostra figlia Teresa è più forte di tutto”, ha dichiarato lui in merito al tradimento.