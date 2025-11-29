Juventus-Cagliari: Analisi Approfondita della Sfida di Serie A

La giornata di sabato 29 novembre segna una sfida importante per la Juventus, che si prepara ad affrontare il Cagliari nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie A. La partita si svolgerà alle ore 18 presso l’Allianz Stadium e sarà trasmessa in diretta su Dazn. Questo incontro rappresenta per i bianconeri un’opportunità di consolidare la loro posizione in campionato, dopo aver ottenuto la prima vittoria in Champions League.

La Juventus: un momento da sfruttare

Reduce da una vittoria nel gelo norvegese contro il Bodo/Glimt, la Juventus cerca di capitalizzare questo slancio positivo. Attualmente, con 20 punti in classifica, gli uomini di Luciano Spalletti occupano il settimo posto. Tuttavia, il recente pareggio contro il Torino e la Fiorentina ha rallentato la loro corsa verso le posizioni di vertice. È fondamentale per la Juve ottenere i tre punti contro un avversario che, storicamente, ha avuto difficoltà a Torino.

Le formazioni bianconere

Per la partita, l’allenatore Luciano Spalletti dovrebbe schierare un 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Di Gregorio, mentre la difesa sarà composta da Kalulu, Kelly e Koopmeiners. A centrocampo, i bianconeri punteranno su Locatelli e Thuram, con Kostic e Cambiaso che agiranno sulle fasce. In attacco, la coppia McKennie e Yildiz supporterà Vlahovic, attaccante serbo in cerca di riscatto.

Il Cagliari: alla ricerca di risultati positivi

D’altra parte, il Cagliari, guidato da Pisacane, si presenta a questa sfida con un bottino di 11 punti e un evidente bisogno di risalire la classifica. Dopo un inizio promettente, con sette punti nelle prime quattro partite, i sardi non vincono dal 19 settembre e hanno collezionato solo due pareggi nelle ultime due gare contro Como e Genoa. Questa situazione di crisi desta preoccupazione, poiché il rischio di retrocessione diventa sempre più concreto.

Strategie e obiettivi del Cagliari

Per affrontare la Juventus, il Cagliari adotterà un modulo 3-5-2, con Caprile tra i pali e una linea difensiva composta da Zappa, Mina e Luperto. A centrocampo, i rossoblù saranno agguerriti, con Palestra, Folorunsho e Prati che forniranno supporto costante ai due attaccanti Esposito e Borrelli. L’obiettivo sarà interrompere la serie negativa e conquistare punti preziosi per la salvezza.

Statistiche e precedenti

La storia degli scontri diretti tra Juventus e Cagliari favorisce nettamente i bianconeri. La squadra torinese ha perso solo due delle ultime 43 partite giocate in casa contro i sardi. L’ultimo incontro risale a pochi mesi fa, quando il risultato finale è stato di 1-1, un punteggio che si è ripetuto ben 17 volte nel corso della storia. Tuttavia, la Juventus è rimasta imbattuta in 26 delle ultime 27 sfide di campionato con il Cagliari, un dato che offre ai tifosi bianconeri un motivo per sperare in una vittoria.

La partita di sabato sarà trasmessa in diretta esclusivamente su Dazn, rendendo necessario per i tifosi abbonati di sintonizzarsi per non perdere l’azione. Con la Juventus che cerca di costruire sulla sua recente vittoria e il Cagliari desideroso di risollevarsi, ci si aspetta un incontro avvincente e ricco di emozioni.