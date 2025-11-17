Kasyanov e altri inseriti nella lista russa dei terroristi e estremisti

Kasyanov e altri inseriti nella lista russa dei terroristi e estremisti

La recente decisione della Russia di inserire Mikhail Kasyanov, ex primo ministro, nella lista nazionale dei terroristi e degli estremisti ha sollevato preoccupazioni e interrogativi sulla libertà di espressione e sulle conseguenze legali per chi si oppone al governo. Questa notizia, pubblicata sul sito dell’agenzia statale Rosfinmonitoring, ha attirato l’attenzione non solo in Russia, ma anche a livello internazionale.

Le motivazioni dietro l’inserimento nella lista

Oltre a Kasyanov, anche l’economista Sergei Guriev e il direttore di Novaya Gazeta Europe, Kirill Martynov, sono stati aggiunti a questa lista. La legge russa impone alle banche di congelare i beni di chi è presente in questo database, limitando così le loro transazioni finanziarie. Queste misure sono parte di una campagna più ampia contro coloro che vengono etichettati come agenti stranieri e che vivono all’estero, membri del Comitato Anti-Guerra della Russia.

Il contesto legale

Il 14 ottobre, il FSB (Servizio Federale di Sicurezza) ha avviato un procedimento penale contro Kasyanov e gli altri, accusandoli di sequestro violento del potere e di organizzare una comunità terroristica, in base agli articoli 278 e 205.4 del Codice Penale russo. Queste accuse sono gravi e riflettono un clima di crescente repressione nei confronti dell’opposizione politica in Russia.

Il Comitato Anti-Guerra e il suo impatto

Fondato dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il Comitato Anti-Guerra ha come obiettivo principale il supporto a chi si oppone al conflitto e alle politiche del governo. Tuttavia, il comitato è stato dichiarato “indesiderato” in Russia, con il FSB che accusa i suoi membri di tramare per un colpo di stato e per cercare di modificare l’ordine costituzionale del paese.

Kasyanov, che ha ricoperto il ruolo di primo ministro tra il maggio 2000 e il febbraio 2004, nonché di ministro delle Finanze, è stato un attore chiave della scena politica russa per oltre due decenni. Nel 2010, ha co-fondato la coalizione di opposizione chiamata “Per la Russia senza illegalità e corruzione”, insieme a figure di spicco come Boris Nemtsov e Vladimir Milov. Questo movimento si è poi trasformato nel Partito della Libertà Popolare (PARNAS), che è stato sciolto dalla Corte Suprema nel maggio.

Altri membri coinvolti

Oltre a Kasyanov, Guriev e Martynov, altri tre membri del Comitato Anti-Guerra, tra cui l’analista politico Ekaterina Schulmann e i businessman Boris Zimin e Mikhail Kokorich, sono stati recentemente aggiunti alla lista di Rosfinmonitoring. Attualmente, il caso del FSB comprende un totale di 22 individui nominati e altre persone non identificate, suggerendo una campagna sistematica contro le voci dissidenti.

Conclusione e prospettive future

La situazione in Russia continua a evolversi, con il governo che intensifica la sua repressione nei confronti dell’opposizione. Il fatto che figure di spicco come Kasyanov vengano etichettate come terroristi pone interrogativi inquietanti sulla direzione futura del paese e sulle possibilità di un dialogo democratico. Mentre il Comitato Anti-Guerra si impegna a sostenere coloro che si oppongono al regime di Putin, il rischio di ulteriori misure repressive rimane elevato. La comunità internazionale osserva attentamente gli sviluppi, consapevole che la libertà di espressione in Russia è sempre più minacciata.