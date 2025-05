In occasione del 14esimo anniversario del matrimonio con William, Kate Middleton ha cambiato look, lasciando davvero tutti senza parole!

Kate Middleton in Scozia per festeggiare l’anniversario di matrimonio

Dopo un anno difficile, per Kate Middleton le cose stanno normalmente tornando alla normalità. Al momento la Principessa del Galles si trova in Scozia assieme al marito, per festeggiare il loro 14esimo anniversario di nozze, approfittando di un tour istituzionale tra i loro luoghi del cuore.

Kate e William si sono conosciuti proprio in Scozia! Look casual per la Principessa del Galles, con jeans skinny e scarponcini militari ma, il dettaglio che non è sfuggito ai fan riguarda i suoi capelli. Kate Middleton ha infatti cambiato colore!

Kate Middleton lascia tutti senza parole: l’entusiasmante dettaglio del nuovo look

Kate Middleton ha quindi salutato il castano mocha per dare il benvenuto a un nuovo colore di capelli, perfetto tra l’altro per la primavera. La principessa del Galles ha deciso di dare più luce alla sua chioma, con un colore nocciola con sfumature dorate, il cosiddetto bronde, ovvero un mix tra castano e biondo. Colore che, ne siamo sicuri, diventerà prestissimo il colore di questa stagione!