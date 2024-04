Kazakistan, quasi 100mila evacuati per inondazione

Più di 96mila persona sono state evacuate in Kazakistan a causa delle forti inondazioni. Tra queste quasi 32mila bambini.

L’emergenza in Kazakistan

Ha dichiarato Saipash Erasyl, l’alto funzionario del Comitato per la protezione civile e le unità militari del Ministero per le situazioni di emergenza del Kazakistan: “Dall’inizio dell’alluvione, sono state salvate 96.472 persone, di cui 31.640 bambini. 7.605 persone si trovano in centri di accoglienza temporanea, e tra loro ci sono 3.474 bambini.”

Sempre secondo il funzionario kazako, per ora si ha notizia di 3.444 edifici residenziali allagati in cinque regioni: Atyrau, Aktobe, Akmola, Kostanay e il Kazakistan settentrionale.

Continua Erasyl: “Ci sono 105 erosioni stradali sotto controllo, di cui otto riguardano ponti e 97 manti stradali, 69 insediamenti sono senza collegamenti di trasporto”.

Le alluvioni tra Russia e Kazakistan

Le alluvioni lungo il fiume Ural, tra la Russia e il Kazakistan, stanno peggiorando, come hanno annunciato il 9 aprile le autorità dei due paesi.

Le alluvioni sono causate dalle forti piogge degli ultimi giorni e dalle temperature superiori alla media, che hanno accelerato lo scioglimento della neve e del ghiaccio.