USA, la Cina avvisa: “Non accettiamo pressioni sul nostro rapporto con Mosca”

La Cina ha dichiarato che non accetterà “critiche o pressioni” sui suoi rapporti con la Russia, dopo che Washington ha avvertito che riterrà Pechino responsabile se Mosca dovesse ottenere dei guadagni in Ucraina. “Cina e Russia hanno il diritto di impegnarsi in una normale cooperazione economica e commerciale” ha risposto la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, aggiungendo che questo tipo di cooperazione non dovrebbe essere ostacolato.

Guerra in Ucraina: giorno 777

La guerra in Ucraina è arrivata al giorno 777. Kiev ha sottolineato che dall’inizio della guerra sono oltre 450mila i soldati russi che sono morti o sono rimasti feriti. Intanto le forze russe hanno conquistato il villaggio di Pervomaiske, nella regione di Donetsk, dove i combattimenti andavano avanti da un anno e mezzo. Zelensky ha sottolineato che hanno un piano per una controffensiva, ma che necessita di armi anche dagli Stati Uniti.