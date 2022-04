Kevin Bortuzzo, il fratello di Manuel tira un colpo basso a Lulù Selassié: in famiglia è rottura.

Kevin Bortuzzo, fratello minore di Manuel, ha tirato un colpo basso a Lulù Selassié. Dopo papà Franco, anche lui si schiera contro la fidanzata del nuotatore. Quasi tutti i familiari dell’ex Vippone non gradiscono la principessa etiope.

Kevin Bortuzzo: il fratello di Manuel contro Lulù

Dopo papà Franco, che ha tolto il segui a Lulù Selassié, anche Kevin Bortuzzo ha tirato un copo basso alla principessa etiope. Il ragazzo, fratello più piccolo di Manuel, ha seguito le orme del genitore e ha defollowato la fidanzata del nuotatore. Non solo, subito dopo ha condiviso su Instagram delle Stories in cui appare in compagnia di Federica, ex compagna di Manuel.

La famiglia di Manuel contro Lulù

Stando a questi movimenti social, è chiaro che la famiglia Bortuzzo non sia d’accordo con la scelta di Manuel di stare insieme a Lulù. Tra l’altro, è stata proprio quest’ultima ad aver confessato che papà Franco non la stima abbastanza. La principessina etiope ha dichiarato:

“Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisci. Sono molto vera, non riesco a fingere. (…) Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno”.

Lulù e Manuel cambiano casa

A confermare i problemi in corso è la scelta che hanno fatto Manuel e Lulù. I due hanno deciso di cambiare casa perché attualmente vivono in un appartamento comunicante con papà Franco. La principessa ha dichiarato: “Stiamo programmando di cambiare casa perché lui abita con il padre, che è al piano di sopra“.