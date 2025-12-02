Khaled El Hishri arrestato: crimini di guerra in Libia

Il mondo della giustizia internazionale ha ricevuto una notizia di grande rilevanza: Khaled Mohamed Ali El Hishri, accusato di gravi crimini in Libia, è stato preso in custodia dalla Corte Penale Internazionale (CPI) a L’Aia. Questa svolta arriva dopo un lungo processo che ha visto il suo arresto in Germania lo scorso luglio, mentre tentava di volare verso Tunisi.

El Hishri è stato identificato come uno dei principali responsabili del carcere di Mitiga, un luogo tristemente noto per le atrocità commesse al suo interno tra il 2015 e il 2025. La CPI ha dichiarato che l’ex ufficiale è accusato di aver perpetrato, ordinato o supervisionato una serie di crimini atroci, tra cui omicidi, torture, stupro e violenza sessuale.

Il contesto della crisi libica

La situazione in Libia è complessa e segnata da anni di conflitti e instabilità. Dopo la caduta del regime di Muammar Gheddafi nel 2011, il paese ha visto una frammentazione in due governi rivali: uno riconosciuto dalle Nazioni Unite a ovest e un altro sostenuto dal generale Khalifa Haftar a est. Questa divisione ha portato a una continua violenza e a gravi violazioni dei diritti umani.

Le indagini della CPI

La CPI ha iniziato a indagare sui crimini commessi in Libia a partire dal, seguendo una richiesta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il processo contro El Hishri non è isolato; ci sono ancora altre nove persone per le quali sono stati emessi mandati di arresto, tra cui il figlio di Gheddafi, Saif Al-Islam Gheddafi.

La CPI ha sottolineato che il trasferimento di El Hishri segna un nuovo passo verso la giustizia, con la viceprocuratrice Nazhat Shameem Khan che ha recentemente affermato che ci sono segnali di un “nuovo slancio per la giustizia in Libia”. Tuttavia, ha anche avvertito che la Corte affronta “ostacoli senza precedenti”, tra cui intimidazioni nei confronti dei suoi funzionari.

Le implicazioni della cattura di El Hishri

La detenzione di El Hishri è un momento cruciale per le vittime di crimini in Libia. La CPI ha messo in evidenza l’importanza di garantire che chi ha subito tortura, violenza sessuale e altri crimini gravi non resti senza giustizia. Secondo l’agenzia, è fondamentale che i governi cooperino per consentire l’azione della Corte.

Cooperazione internazionale e sfide future

È importante notare che, sebbene la Libia non sia parte del Trattato di Roma, ha accettato la giurisdizione della CPI per il periodo che va dal 2011 fino alla fine del 2027. Tuttavia, la Corte si trova di fronte a sfide significative, tra cui la necessità di una cooperazione efficace da parte degli stati membri per far rispettare le sue decisioni.

La cattura di Khaled El Hishri rappresenta quindi un passo significativo verso la responsabilizzazione per le atrocità commesse in Libia. Il mondo osserva attentamente come la CPI gestirà questo caso e quali saranno i prossimi sviluppi nella ricerca della giustizia per le vittime.