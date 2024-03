Il governo di Kiev avverte: la guerra sta passando il punto di non ritorno

Kiev, tramite una dichiarazione del Primo Ministro ucraino, allerta che la guerra sta per raggiungere un punto di non ritorno che avrà conseguenze su tutta l'Europa.

Il Primo Ministro ucraino non sembra prendere sotto gamba le conseguenze della guerra con la Russia. Durante una recente intervista il premier Denys Shmyhal ha infatti sottolineato come il conflitto sia ormai vicino a raggiungere una punto di non ritorno che avrà delle conseguenze sull’intera Europa, una situazione che si può evitare solo se la guerra avrà l’esito giusto.

Putin vuole dividerci

Denys Shmyhal, il Primo Ministro ucraino, ha recentemente avuto modo di rilasciare nuove dichiarazioni durante un’intervista con Euractiv. Il premier non ha potuto fare a meno di parlare del conflitto con la Russia, sottolineando come ormai si sia vicini a raggiungere un punto di non ritorno del conflitto che avrà delle conseguenze su ogni paese europeo.

Secondo il Primo Ministro ucraino, l’unico modo per scongiurare questo scenario è far concludere la guerra raggiungendo il giusto esito. Il premier ha poi sottolineato che l’intendo di Putin è quello di dividere l’unione formata con l’Ue, mentre è necessario restare uniti per tutto il tempo necessario per vincere il conflitto.

L’Ucraina nell’Ue

Denys Shmyhal ha poi aggiunto che Kiev non ha ancora abbandonato il sogno di far entrare l’Ucraina nell’Unione Europea, dichiarando che i negoziati di adesione potrebbero avvenire già durante la prima metà del 2024.

Il Primo Ministro ucraino ha sottolineato che anche se il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha parlato del 2030 come data per un possibile allargamento dell’Unione Europea, Shmyhal ha promesso che farà il possibile per anticipare l’ingresso del suo paese nell’Ue, sperando che ciò possa avvenire subito dopo la vittoria di Kiev contro la Russia.