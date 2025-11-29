Kim Kardashan non ha assolutamente accettato di buon grado la diagnosi del suo medico rispetto alla sua condizione di salute che negli ultimi tempi pur essendo risultata stabile le aveva dato diversi impedimenti. Una notizia del genere è in grado di destabilizzare anche una star del suo calibro, scopriamo cosa è successo.

Stress e divorzio tra le principali cause

Il problema di salute di cui soffre Kim Kardashan è legato a fattori chiave per il benessere come lo stress, Kim pur vivendo nell’agio ha una vita frenetica e piena di impegni ed il non riuscire a prendersi una pausa incide sul malessere generale.

Tra le altre situazioni che hanno contribuito vi è il divorzio dall’ex marito Kanye West e la cura dei quattro bimbi nati dalla loro unione.

La vita da mamma è difficilmente conciliabile con quella da Star e questo segnale del suo corpo è un monito importante.

Aneurisma celebrale, questa la diagnosi

Come riportato dai risultati del medico Daniel Amen, Kim ha ricevuto una diagnosi di aneurisma cerebrale in data 20 novembre, confermata due giorni fa, il 27 dallo stesso dottore.

Una notizia che lei non avrebbe accettato, come riportato anche da Leggo.it tuttavia la donna dovrà convivere con questa condizione clinica.

Fortunatamente è stato scongiurato il rischio di Alzheimer, importantissimo tenendo conto della sua giovane età.

Ora dovrà rimboccarsi le maniche e prendersi maggiormente cura di sè stessa, pur restando impegnatissima a livello mondano e non solo.