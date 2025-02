Divorzio in vista per Kanye West e Bianca Censori? L’indiscrezione è stata smentita

La relazione tra Kanye West e Bianca Censori potrebbe essere giunta al termine. A soli 11 giorni dalla loro chiacchierata apparizione sul red carpet dei Grammy Awards, il tabloid statunitense TMZ ha riportato che la coppia sarebbe vicina al divorzio. Tuttavia, la notizia è stata prontamente smentita da un loro storico portavoce.

Secondo TMZ, Kanye West e Bianca Censori sarebbero vicini al divorzio e avrebbero già coinvolto gli avvocati. La decisione sarebbe arrivata dopo la controversa apparizione di Bianca ai Grammy Awards e le recenti polemiche su Kanye West, tra cui dichiarazioni antisemite ed elogi a Hitler. Al Super Bowl, il rapper ha persino acquistato uno spazio pubblicitario per il suo sito, dove è rimasta solo una maglietta con una svastica.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, si ritiene che la coppia abbia raggiunto un accordo verbale, secondo cui Bianca riceverà un compenso di 5 milioni di dollari a seguito del breve matrimonio, iniziato nel dicembre 2022.

Poche ore dopo le indiscrezioni lanciate da TMZ e Daily Mail, Kanye West e Bianca Censori hanno smentito le voci di un imminente divorzio. Milo Yiannopoulos, portavoce della coppia, a The Hollywood Reporter ha dichiarato:

“Ye e Bianca sono a Los Angeles e si stanno preparando per festeggiare insieme San Valentino. Qualsiasi dichiarazione sulla loro vita privata verrà direttamente da loro, non da voci non verificate sui tabloid. È la quinta o la sesta volta che i media affermano erroneamente che Ye e Bianca si stanno separando? Ho perso il conto”.