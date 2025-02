Kanye West e sua moglie, Bianca Censori, hanno attirato l’attenzione ai Grammy 2025 di Los Angeles con un’entrata che ha suscitato molte discussioni, subito prima dell’inizio dello spettacolo alla Crypto.com Arena. I motivi.

Grammy, ecco perché tutti parlano di Bianca Censori e Kanye West

Quando i due sono arrivati sul tappeto rosso, Bianca Censori si è fermata per le foto, indossando inizialmente una voluminosa pelliccia nera. Con un movimento deciso, però, l’ha fatta scivolare lungo le spalle, rivelando un abito completamente trasparente, rimanendo di fatto nuda.

Poco dopo, sembra che siano stati invitati a lasciare la scena: tuttavia, ormai tutti gli sguardi erano concentrati su di loro, suscitando curiosità e attenzione. Kanye West era presente in quanto nominato nella categoria Miglior canzone rap per Carnival, in collaborazione con Ty Dolla $ign.

Da quando ha iniziato la sua relazione con il rapper e produttore, Bianca Censori è diventata una figura centrale nel gossip, grazie ai suoi look audaci. La relazione tra Censori e West sembra essere iniziata verso la fine del 2022, quando il rapper ha pubblicato su Instagram la canzone “Censori Overload“. I due sembrano poi essersi sposati in una cerimonia privata alla fine dello stesso anno, senza però rilasciare alcuna conferma ufficiale.

Il look di Bianca Censori ai Grammy 2025

Secondo quanto riportato da PageSix, che cita una fonte anonima, l’outfit di Bianca Censori sarebbe stato ispirato alla copertina dell’album Vultures 1 di Kanye West. In quell’immagine, la moglie posa indossando stivali neri alti fino alla coscia e un frammento di materiale trasparente nero sulla parte posteriore.