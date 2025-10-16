La nota imprenditrice e attrice statunitense Kim Kardashian ha lanciato il perizoma peloso in edizione limitata, il Faux Hair Micro String Thong. Ecco quanto costa e dove trovarlo.

Kim Kardashian lancia il perizoma peloso che fa discutere: perché tutti ne parlano?

Si chiama Faux Hair Micro String Thong, il perizoma peloso lanciato dall’imprenditrice statunitense Kim Kardashian.

Si tratta di un intimo minimal volto a evocare il pelo pubico. L’universo di Skims aggiunge quindi un nuovo pezzo che, però, è in edizione limitata. Il lancio del perizoma peloso è stato accompagnato da un video stile quiz Tv anni anni ’70, con tanto di ironia retrò. Realizzato in fibre sintetiche, elastan e poliammide, è rivestito di morbide setole che evocano proprio il pelo pubico. Questa nuova trovata di Kim fa già discutere anche se c’è chi l’ha trovata un’idea geniale di marketing, chi invece sostiene che sia solo una provocazione inutile. Ma, quanto cosa questo perizoma peloso? Scopriamolo insieme.

Kim Kardashian lancia il perizoma peloso: quanto costa?

Kim Kardashian ha lanciato il suo nuovo prodotto, ovvero il perizoma peloso (Faux Hair Micro String Thong). Realizzato in fibre sintetiche, lo si trova in dodici colori diversi, dal nero al biondo al toni del rosso. Si tratta di un perizoma mini, il cui scopo è quello di fondersi con la pelle tanto da sembrare che non si indossi nulla. La scelta dell’imprenditrice fa discutere molti ma, sentite sentite, il perizoma peloso è già sold out! Anzi, su Skims, è andato a ruba nel giro di poche ore al costo di 42 euro.