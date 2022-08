Kim Kardashian, il laser per ridurre la pancia: “Doloroso ma ne vale la pena”

Kim Kardashian si è sottoposta a uno speciale trattamento per avere la pancia piatta e lo ha raccontato ai suoi fan sui social.

Kim Kardashian si è mostrata via socail mentre si sottoponeva a uno speciale trattamento per ridurre la pancia.

Kim Kardashian: il trattamento laser

Kim Kardashian ha deciso di sottoporsi ad uno speciale trattamento laser che dovrebbe servire a rendere la pancia più piatta.

Lei stessa lo ha svelato ai fan dei social descrivendo lo speciale trattamento che, pur essendo doloroso, sarebbe efficace: “Questo è un punto di svolta!” ha scritto la ricca magnate statunitense, e ancora: “Ho fatto un laser Morpheus 8 per appiattire la pancia alla spa di drghavami (…) E’ doloroso, ma ne vale la pena!”. Non è la prima volta che Kim Kardashian si sottopone a trattamenti “estremi” per apparire più bella, e i suoi fan sono sempre in attesa di conoscere i dettagli sui suoi segreti di bellezza.

L’abito di Marylin

Di recente la Kardashian è finita nell’occhio del ciclone per aver rovinato lo storico abito di Marylin Monroe, da lei avuto in prestito per il red carpet del Met Gala. Per entrare nell’abito lei stessa aveva svelato di aver dovuto perdere peso e a seguire lo stesso museo che glielo aveva dato in prestito ha smentito che fosse stata lei a rovinarlo.

“L’ho provato e non mi andava bene. Ma ero convinta, e ho detto: ‘Datemi tre settimane’. Ho dovuto perdere 16 libbre (cioè circa 7,2 chili ndr) prima di oggi.

È stata una grande sfida. Era come se mi stessi preparando per il ruolo di film. Ero determinata a entrare nell’abito”, aveva dichiarato.