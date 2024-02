Nuovo allarme a Gaza, secondo ActionAid il cibo sta diventando sempre più scarso e la gente ha iniziato a mangiare erba per nutrirsi.

Manca il cibo a Gaza, le persone mangiano l’erba

Si aggrava sempre di più la crisi umanitaria, ogni singola persona a Gaza è affamata, a disposizione si hanno soltanto 1,5-2 litri di acqua non potabile al giorno e il cibo non è sufficiente per tutti.

A Gaza manca il cibo e si mangia erba, l’allarme lanciato da ActionAid

Riham Jafari, coordinatrice Advocacy e Comunicazione di ActionAid Palestina, dichiara:

«Siamo profondamente preoccupati. Dobbiamo essere assolutamente chiari: qualsiasi intensificazione delle ostilità a Rafah sarebbe assolutamente disastrosa. Più di 27.000 persone sono già state uccise in questo incubo che dura da mesi: dove mai dovrebbe andare la popolazione di Gaza, stremata e affamata? Le persone sono ormai così disperate che mangiano erba nell’ultimo tentativo di evitare la fame. Nel frattempo, infezioni e malattie dilagano in condizioni di sovraffollamento. L’unica cosa che impedirà a questa situazione di andare ancora più fuori controllo è un cessate il fuoco immediato e permanente: è l’unico modo per impedire la perdita di altre vite e per consentire l’ingresso di aiuti salvavita nel territorio».

A Gaza si muore anche per la fame

Si sono moltiplicati gli allarmi legati a una catastrofica mancanza di cibo o addirittura a una carestia nella Striscia di Gaza. Il direttore del programma per le emergenze dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha avvertito che la popolazione di Gaza «sta morendo di fame a causa dei limiti imposti alla distribuzione degli aiuti umanitari».