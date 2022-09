La decisione adottata dal Consiglio degli affari esteri straordinario dell'Ue e l'annuncio di Borrell: "Presto arriveranno altre sanzioni alla Russia"

L’annuncio di Josep Borrell arriva alle agenzie nelle primissime ore del mattino di oggi, 22 settembre e lo fa dopo gli ultimi drammatici sviluppi del conflitto fra Mosca e Kiev: “Presto arriveranno altre sanzioni alla Russia“. L’Alto Rappresentante degli Affari Esteri e vice presidente della Commissione europea non ha dubbi e dopo la decisione di Vladimir Putin di mobilitare 300mila riservisti da lanciare in una guerra a cui promette “piglio” atomico ha spiegato che “altre misure restrittive verranno adottate al più presto in coordinazione con i nostri partner”.

“Presto arriveranno altre sanzioni alla Russia”

Quello di Josep Borrell non è un annuncio di intenti ma il frutto di una precisa decisione adottata dal Consiglio degli affari esteri straordinario dell’Ue riunito nelle ore serali e notturne del 21 settembre. Quella decisione finale è stata dunque comunicata dall’Alto Rappresentante degli Affari Esteri che ha voluto anche rincarare la dose.

“Aumenteremo gli aiuti militari a Kiev”

Borrell ha infatti precisato: “Continueremo ad aumentare il nostro supporto militare all’Ucraina e studieremo un nuovo pacchetto di sanzioni che prenda di mira settori dell’economia russa e una nuova lista di individui”.

Borrell si era già dimostrato uomo di piglio e “falco” quando dopo l’approvazione della “Bussola Strategica” su Twitter aveva scritto: “Questa guerra sarà vinta dall’Ucraina sul campo”.