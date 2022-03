L’esperto: “Ormai la Corea del Nord è fra le potenze strategiche nucleari del mondo”

L’esperto: “Con Hwasong 17, missile con un raggio di azione di circa 13mila chilometri, la corea del Nord è fra le potenze strategiche nucleari del mondo”

Dopo il lancio di un missile balistico intercontinentale conclusosi nella acque commerciali del Giappone l’esperto Gianandrea Gaiani non ha dubbi: “Ormai la Corea del Nord è fra le potenze strategiche nucleari del mondo”. A suo parere Pyongyang è in grado di raggiungere qualsiasi obiettivo del pianeta e questa sua capacità è testimoniata dal lancio del Hwasong 17, un missile che con un raggio di azione di circa 13mila chilometri può colpire Usa ed Europa.

“La Corea del Nord fra le potenze nucleari”

E il missile testato in questione è in grado di portare testate multiple. Ha spiegato Giaiani a Tgcom24: “Per rendere operativo un missile del genere la Corea del Nord, che non può certo contare sull’estensione territoriale di nazioni come la Russia, deve testarlo in verticale e fargli percorrere in orizzontale poco più di mille chilometri, prima di farlo cadere in acque giapponesi”. Questo perché “un missile balistico esce dall’atmosfera per poi rientrarvi e colpire il bersaglio.

Il test in verticale si giustifica con l’impossibilità della Corea del Nord di testarlo diversamente”.

Il club delle armi nucleari strategiche

E ancora: “Ricordiamo che far esplodere testate nucleari potrebbe cancellare la vita su una faccia del globo, distruggendo città, intere regioni. Attualmente non si può più non tenere conto della Corea del Nord tra le potenze strategiche mondiali”. E Gaiani spiega: “Ha sviluppato la capacità di colpire obiettivi in tutto il mondo.

Di tecnologie tali prima disponevano solo Stati Uniti, Gran Bretagna, Russia, Cina, Francia, poi India e Pakistan (anche se quest’ultimo non ancora di missili intercontinentali). Tuttavia questa scelta della Corea del Nord potrebbe assumere un valore, più che bellico, di deterrenza”.