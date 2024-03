Nella Giornata Internazionale della Donna la startup 2WATCH ha condiviso sui suoi social un video che un dirigibile sorvolare i grattacieli di Napoli.

Un dirigibile nel cielo di Napoli e lo stupore dei cittadini

Un enorme dirigibile in volo, tra i grattacieli della città di Napoli lancia migliaia di biglietti, che si posano sull’asfalto, con la scritta #justbeyou, ovvero ‘sii semplicemente te stessa’.

Un contenuto innovativo condiviso sul canale Instagram della società 2WATCH, leader nel settore del Digital Entertainment per le nuove generazioni.

«Davvero bello ragazzi, un pensiero stupendo» – «Che gesto incredibile», si legge tra i commenti del video.

Tuttavia, siamo davvero sicuri che tutto ciò sia reale?

La società 2WATCH: il dirigibile tra i grattacieli a Napoli e la fontana di petali

Non è la prima volta che la società 2WATCH crea una iniziativa simile: in occasione di San Valentino pubblicò un video che che ritraeva un giovane regalare una fontana di petali di rosa alla propria fidanzata, superando le 15 milioni di visualizzazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 2WATCH (@2watchofficial)

L’iniziativa della startup 2WATCH con il dirigibile tra i grattacieli a Napoli

Le iniziative sono nate grazie all’utilizzo di tecnologie di computer grafica (CGI), con l’obiettivo di attirare l’attenzione degli utenti su temi spesso trascurati come l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile sfruttando come gancio, situazioni al limite del reale.

In entrambi i casi i video sono classificati come FOOH, Fake Out Of Home: sfruttano l’illusione di poter essere reali nonostante vengano riprodotte immagini e contenuti estremamente impattanti.

Oltre alla startup 2WATCH, molti brand hanno utilizzato questa tipologia di contenuto per attirare l’attenzione degli utenti verso i loro prodotti come, ad esempio, il noto marchio di make-up Maybelline New York o il marchio di luxury fashion Jacquemus.