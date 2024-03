Dopo l’omicidio avvenuto lo scorso 27 maggio, a Senago, nel quale Alessandro Impagnatiello ha tolto la vita alla sua fidanzata, Giulia Tramontano, uccisa al settimo mese di gravidanza, oggi si è tornati in aula e la madre del ragazzo ha rilasciato nuove dichiarazioni.

Le parole della mamma di Alessandro Impagnatiello, Sandra Paulis

«Volevo morire io…ho perso mio nipote Thiago e anche mio figlio Alessandro io non ce l’ho più. Non ho mai pensato male di mio figlio, era stressato, preoccupato per l’arrivo del figlio, era stanco, ma pensavo passerà»

Queste le parole, tra le lacrime, della madre di Impagnatiello durante la sua deposizione al processo sul delitto di Senago, davanti alla Corte d’Assise di Milano.

Le dichiarazioni della madre di Giulia Tramontano dopo l’omicidio di Alessandro Impagnatiello

«Non stiamo bene. Io e mio marito abbiamo delle difficoltà. Vedere i bambini mi mette un’angoscia immane. Non dormiamo, non usciamo più. Io non ho più una vita, ho perso una figlia e un nipote, ma anche i miei figli hanno perso una madre. Io non sono più una mamma».

Il racconto della mamma e del fratello di Alessandro Impagnatiello in merito alla scomparsa di Giulia Tramontano