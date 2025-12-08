La BCE esorta a rivalutare l'emendamento sull'oro di Bankitalia

Recentemente, la Banca centrale europea (Bce) ha manifestato la sua preoccupazione riguardo a un emendamento presentato da Fratelli d’Italia (FdI) in relazione alla gestione delle riserve auree della Banca d’Italia. Questo intervento ha messo in luce la necessità di chiarire il fine di tale proposta, che potrebbe influenzare l’indipendenza operativa della Banca centrale.

Il contesto dell’emendamento

L’emendamento in questione stabilisce che le riserve auree detenute dalla Banca d’Italia “appartengano al Popolo italiano”. I sostenitori di questa proposta, come FdI, la considerano un atto di principio volto a riaffermare la sovranità nazionale sulle riserve auree, un tema delicato e significativo per l’identità economica del Paese.

Le riserve auree italiane

L’Italia detiene il terzo stock di oro al mondo, un patrimonio che gioca un ruolo cruciale nella stabilità finanziaria nazionale. Secondo Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, il Trattato europeo stabilisce che la gestione di queste riserve compete esclusivamente alla Banca d’Italia. Pertanto, ogni modifica riguardante la proprietà o la gestione di tali risorse deve essere attentamente valutata.

Le risposte della Bce

In un parere formale inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), la Banca centrale europea ha evidenziato che non è chiara la finalità specifica dell’emendamento proposto. La mancanza di una spiegazione dettagliata ha spinto l’istituzione di Francoforte a invitare le autorità italiane a riconsiderare la proposta, per proteggere l’indipendenza della Banca d’Italia nel contesto del Sistema europeo delle banche centrali.

Implicazioni per la Banca d’Italia

Christine Lagarde ha sottolineato come la Banca d’Italia debba gestire le riserve auree in modo autonomo, seguendo il modello di ogni altra banca centrale dell’Eurozona. La questione della proprietà dell’oro potrebbe influenzare non solo la stabilità interna della Banca d’Italia, ma anche la percezione della sua indipendenza a livello internazionale.

Le prospettive future

La situazione attuale richiede una riflessione approfondita sulle implicazioni politiche ed economiche di tale emendamento. La Banca centrale europea ha chiarito che qualsiasi modifica alla gestione delle riserve auree deve essere giustificata in modo trasparente, affinché non si comprometta l’autonomia della Banca d’Italia. Resta da vedere come il governo italiano risponderà a questi avvertimenti e se verranno apportate modifiche all’emendamento proposto.

Il relatore della manovra, Guido Liris, ha dichiarato di essere in attesa di una nuova formulazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef). Questo suggerisce un tentativo di raggiungere un compromesso che soddisfi sia le esigenze nazionali sia le preoccupazioni espresse dalla Banca Centrale Europea (Bce). In tale contesto, è fondamentale mantenere un dialogo aperto e costruttivo tra le istituzioni italiane ed europee, al fine di garantire una gestione efficace e responsabile delle riserve auree italiane.