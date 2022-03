La bimba che ha cantato Frozen durante un bombardamento ha partecipato a un concerto per l’Ucraina

Amelia Anisovych aveva commosso il mondo cantando la sigla di Frozen sotto le bombe. Ora si trova in Polonia ed è stata invitata a un concerto benefico.

È riuscita a mettersi in salvo la piccola Amelia Anisovych, la bimba di 7 anni che in un rifugio anti aereo aveva intonato la sigla di Frozen. Nel suo canto era riposta tutta la bellezza della vita, la semplicità travolgente di un bambino e tutta la speranza del popolo ucraino colpito dalla guerra.

Mentre dilagava la sofferenza, il suo canto è risuonato con una forza dirompente. Mentre le bombe abbattevano la città, l’amore per la vita si è fatto sentire con più intensità. Il filmato della bambina ha fatto il giro del mondo, commuovendo proprio tutti. Ora Amelia si trova in Polonia ed è stato invitata a partecipare a un concerto per l’Ucraina.

La bimba che ha cantato la sigla di Frozen partecipa a un concerto per l’Ucraina

Amelia ha 7 anni e arriva da Kiev. Per il momento è la Polonia la sua nuova casa. Durante un bombardamento aveva cantato la colonna sonora di Frozen e ora è tornata a cantare, lontano dalle bombe. La piccola, infatti, si trova in Polonia insieme al fratello e ad altri suoi coetanei.

LEGGI ANCHE: Bambino ucraino percorre mille chilometri per arrivare al confine della Slovacchia

In occasione di un concerto di beneficenza, l’associazione benefica locale che ha organizzato l’evento non ha potuto fare a meno della bambina.

Amelia è stata invitata al concerto e ha potuto cantare davanti al grande pubblico. Al concerto per l’Ucraina, infatti, erano presenti diverse migliaia di persone. Questa volta non ha cantato “Let it go” di Frozen, ma il suo inno nazionale.