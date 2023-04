La cagnetta Pusca lo aiuta durante il malore ed a salvarsi

Un uomo in difficoltà con la vita e con un momento terribile ma la sua cagnetta Pusca lo aiuta durante il malore ed a salvarsi

Al mondo ci sono angeli pelosi, angeli con gli occhi dolci come la cagnetta Pusca che aiuta il suo umano durante il malore ed a salvarsi. La commovente storia di amicizia arriva da Ladispoli, vicino la città di Roma. Tutto sarebbe accaduto vicino alla piazza della stazione dove la cagnetta non si è mai staccata dal suo “padrone” ed ha fatto di più e di meglio: lo ha “confortato, a suon di zampate e leccate”.

La sua cagnetta lo aiuta durante il malore

Un’immagine che ha fatto “stringere il cuore a medici e infermieri del 118” come si legge su Repubblica. A loro ed agli agenti della polizia locale e alle guardie zoofile di Fare Ambiente. Gli operatori erano arrivati sul posto l’allarme. Ed hanno detto i soccorritori: “Il cane è buonissimo, era molto spaventato all’inizio, vedendo il suo amico a terra, esanime. Poi si è calmato e si è fatto prendere in custodia da un volontario”. Pusca si è fatto un po’ di tempo in stalli e poi, grazie agli amici dell’associazione locale “Dammi la Zampa” che assieme ai fratelli di Fare Ambiente hanno poi reso noto che il cane stato, poco dopo, restituito al suo proprietario.

“Il bene trova sempre la sua strada”

Come dire che il medico è tornato dal suo paziente. Hanno scritto i volontari: “Il bene trova sempre la strada per insinuarsi e trionfare. La vita di questo signore ha imboccato troppe curve, ma una cosa è certa, nessuna curva è mai riuscita ad allontanarlo dalla sua cagnetta, che ama più di se stesso”.