La chirurgia in diretta, terza giornata del Congresso Soi

Roma, 20 mag. (askanews) – Il 19esimo Congresso Internazionale della Società Oftalmologica Italiana, che si svolge a Roma alla presenza di centinaia di oculisti da tutta Italia, entra nel vivo. La terza giornata è infatti dedicata alla sezione chirurgica con un focus sugli interventi in diretta.

“E’ la giornata della chirurgia in diretta – dice Matteo Piovella, Presidente Società Oftalmologica Italiana – che da oltre 25 anni è la giornata di maggiore impatto e di maggior positività organizzata dalla Società Oftalmologica Italiana.

Questa giornata Coinvolgerà tutte le chirurgie riguardanti l occhio. Una sezione importante sarà dedicata alla chirurgia del cristallino – che è l’84% dell’attività di un centro oculistico – senza tralasciare il segmento posteriore, ossia gli interventi che riguardano la retina, che sono da migliorare ancora di più”.

Il focus è sulla chirurgia del cristallino. “La chirurgia del cristallino – prosegue Piovella – presenta oggi l’1% di complicazioni. Non esiste attività in medicina che abbia solo l’1%.

Normalmente gli interventi chirurgici raggiungono solo il 50% di soddisfazione da chi li ha subiti. La retina è in questa categoria; la retina è una membrana che è un pezzo di cervello venuto in avanti, ha tappezzato l’occhio attraverso il nervo ottico e ha una delicatezza e una capacità di sensibilità e non funzionamento straordinariamente complessa, proprio come il cervello. Ci sono nuovi studi, nuove tecniche e tecnologie che vengono fatte vedere praticamente, perché un conto è parlarne, un altro è far vedere praticamente”.