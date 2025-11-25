La chiusura della Gaza Humanitarian Foundation dopo eventi di violenza: cosa significa per la comunità

La Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sostenuta da Stati Uniti e Israele, ha annunciato la sospensione delle sue operazioni a Gaza. Questa decisione giunge dopo un periodo contrassegnato da violenze e un elevato numero di vittime tra la popolazione palestinese. Secondo le stime delle Nazioni Unite, oltre 2000 persone sono state uccise nelle vicinanze dei punti di distribuzione dell’aiuto, sollevando interrogativi sull’efficacia e sulla sicurezza della missione.

Contesto della missione GHF

In risposta a crescenti pressioni internazionali per garantire l’accesso umanitario nella striscia di Gaza, Israele e Stati Uniti hanno deciso di sostenere la GHF come ente indipendente per la distribuzione degli aiuti. A partire da marzo, Israele aveva bloccato l’ingresso di aiuti, accusando Hamas di sottrarre risorse destinate ai palestinesi, senza mai fornire prove concrete di tali affermazioni.

Prima dell’intervento della GHF, l’agenzia UNRWA operava circa 400 punti di distribuzione in tutta Gaza. Tuttavia, la GHF ha istituito solo quattro grandi centri, protetti da contractor di sicurezza privati statunitensi, per fornire cibo e altre forme di assistenza alla popolazione di circa due milioni di palestinesi.

Le conseguenze tragiche delle operazioni

Fin dal suo avvio operativo nel maggio di quest’anno, la GHF ha affrontato numerosi problemi. Le forze israeliane e i contractor americani hanno frequentemente aperto il fuoco sui palestinesi in attesa di ricevere aiuti. La situazione caotica nei punti di distribuzione ha portato a folla eccessive, con conseguenti incidenti mortali per soffocamento o schiacciamento.

Il direttore esecutivo della GHF, John Acree, ha dichiarato che l’organizzazione ha fornito l’unica operazione di aiuto che ha garantito pasti gratuiti in modo sicuro. Tuttavia, i dati delle Nazioni Unite indicano una realtà ben diversa, con oltre 2000 morti tra coloro che cercavano assistenza.

Cronologia degli eventi

La missione della GHF ha registrato una serie di eventi tragici che hanno segnato la sua breve esistenza:

26 maggio: La GHF annuncia l’inizio della distribuzione di aiuti, subito dopo la rinuncia del suo direttore, Jake Wood, che esprime preoccupazioni sulla neutralità dell’ente.

La GHF annuncia l’inizio della distribuzione di aiuti, subito dopo la rinuncia del suo direttore, Jake Wood, che esprime preoccupazioni sulla neutralità dell’ente. 27 maggio: Inizia l’operazione a Gaza, ma le forze israeliane aprono il fuoco sui palestinesi, causando almeno 10 morti e numerosi feriti.

Inizia l’operazione a Gaza, ma le forze israeliane aprono il fuoco sui palestinesi, causando almeno 10 morti e numerosi feriti. 1 giugno: Almeno 32 persone vengono uccise mentre attendono aiuti in due punti di distribuzione, con oltre 200 feriti.

Almeno 32 persone vengono uccise mentre attendono aiuti in due punti di distribuzione, con oltre 200 feriti. 22 luglio: Le Nazioni Unite segnalano che il numero di palestinesi uccisi in queste circostanze ha superato 1000.

Le Nazioni Unite segnalano che il numero di palestinesi uccisi in queste circostanze ha superato 1000. 5 agosto: 28 esperti dell’ONU chiedono la smantellamento della GHF, descrivendo la situazione come un esempio di sfruttamento dell’assistenza umanitaria a fini militari.

28 esperti dell’ONU chiedono la smantellamento della GHF, descrivendo la situazione come un esempio di sfruttamento dell’assistenza umanitaria a fini militari. 10 ottobre: La GHF sospende le operazioni dopo l’annuncio di un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.

La GHF sospende le operazioni dopo l’annuncio di un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. 24 novembre:La GHF annuncia ufficialmente la conclusione della sua missione, affermando di aver distribuito oltre 3 milioni di scatole di cibo.

Riflessioni sulla missione GHF

La chiusura della GHF evidenzia le difficoltà dell’assistenza umanitaria in contesti di conflitto. La mancanza di accesso sicuro e la violenza sistematica hanno messo in pericolo la vita di numerosi palestinesi, sollevando interrogativi sulla responsabilità di chi ha sostenuto questa missione. La comunità internazionale deve riflettere su come garantire che l’assistenza umanitaria possa essere fornita in modo sicuro e dignitoso, evitando ulteriori tragedie.