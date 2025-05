Un vertice decisivo per la coalizione

Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha annunciato oggi la chiusura della crisi politica che ha interessato la sua amministrazione. Al termine di un vertice di maggioranza durato quasi due ore, Fedriga ha sottolineato la compattezza della coalizione, affermando che sono state risolte le incomprensioni emerse nei giorni precedenti.

Questo incontro rappresenta un momento cruciale per il futuro politico della regione, in un contesto in cui la stabilità è fondamentale per affrontare le sfide attuali.

Il ruolo di garante della coalizione

Durante il vertice, la coalizione ha chiesto a Fedriga di assumere un ruolo aggiuntivo di garante, per assicurare la continuità e il rilancio dell’azione amministrativa. Il presidente ha dichiarato che presenterà una mozione in Consiglio, nella quale chiederà la fiducia per proseguire il lavoro intrapreso. Questo passaggio è visto come un segnale di unità e determinazione da parte delle forze politiche che sostengono l’amministrazione regionale.

Nessun rimpasto di Giunta

Contrariamente a quanto si era ipotizzato nei giorni scorsi, Fedriga ha confermato che non ci sarà un rimpasto di Giunta. La fiducia nell’attuale configurazione dell’amministrazione è stata ribadita da tutte le forze di coalizione, segnalando una volontà di lavorare insieme per il bene della regione. Questo aspetto è cruciale in un periodo in cui le amministrazioni locali devono affrontare numerose sfide, dalla gestione della pandemia alle questioni economiche e sociali.