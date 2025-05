La crescente insicurezza in Italia: un allarme sociale da non sottovalutare

Un clima di paura crescente

Il 67,3% delle donne italiane vive con la paura di tornare a casa di sera o di notte. Questo dato, emerso dal primo Rapporto Univ-Censis “La sicurezza fuori casa”, evidenzia una realtà allarmante: l’81,8% degli italiani ritiene che girare per strada sia diventato più pericoloso negli ultimi cinque anni.

La sensazione di insicurezza non colpisce solo le donne, ma coinvolge anche gli uomini, con il 75,8% di loro che condivide questa preoccupazione. La paura di subire un reato condiziona profondamente la vita quotidiana, tanto che quasi quattro italiani su dieci hanno rinunciato a uscire per timore di brutte esperienze.

Aumento dei reati e delle violenze

Nel 2024, l’Italia ha registrato un incremento dei reati, con 2.388.716 denunce, un aumento del 3,8% rispetto al 2019. Tra i reati in crescita, le violenze sessuali hanno raggiunto un numero preoccupante di 6.587 casi, segnando un incremento del 34,9% negli ultimi cinque anni. Le donne sono le principali vittime di molestie, con il 25,6% delle intervistate che ha subito almeno una molestia sessuale. Inoltre, il 23,1% ha vissuto uno scippo o un borseggio, mentre il 29,5% ha riferito di essere stata seguita da uno sconosciuto. Questi dati non solo evidenziano l’aumento della criminalità, ma anche un cambiamento nella percezione della sicurezza da parte dei cittadini.

Le città più colpite e le statistiche allarmanti

Roma si conferma la città con il maggior numero di reati denunciati, con 271.033 casi nel 2024, pari all’11,3% del totale nazionale. Milano segue con 226.230 reati, mentre Napoli e Torino si attestano rispettivamente a 132.809 e 128.919. Analizzando l’incidenza dei reati sulla popolazione, Milano emerge come la provincia più colpita, con 69,7 reati ogni mille abitanti. Firenze e Roma seguono a ruota, evidenziando un trend preoccupante. In particolare, le rapine in pubblica via hanno visto un incremento del 24,1% rispetto al 2019, con 28.631 casi denunciati. I borseggi e gli scippi hanno anch’essi registrato un aumento significativo, contribuendo a un clima di insicurezza sempre più palpabile.