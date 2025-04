Un gesto di fede e speranza

Recentemente, un gruppo di studenti delle classi seconde del Centro di formazione professionale Enaip di Tesero, situato nel cuore del Trentino, ha compiuto un gesto significativo: hanno consegnato al cardinale Pietro Parolin una croce realizzata con il legname sopravvissuto alla devastante tempesta Vaia. Questo atto non è solo un semplice dono, ma rappresenta un forte messaggio di rinascita e speranza, un simbolo che dalla morte può effettivamente nascere la vita.

Il significato della croce

Durante l’incontro, il cardinale Parolin ha espresso la sua gratitudine, promettendo di portare i saluti degli studenti al Papa. “Questa bellissima croce porta con sé un significato profondo”, ha affermato Parolin, sottolineando l’importanza della testimonianza nella fede. La croce, realizzata con legno che ha affrontato la tempesta, diventa così un simbolo di resilienza e di speranza per tutti i credenti. La visita a Roma, per gli studenti e i trecento pellegrini che li hanno accompagnati, rappresenta un momento di riflessione e di rafforzamento della propria fede.

Un augurio per il Papa

Il gesto degli studenti è stato accompagnato da un augurio speciale per Papa Francesco, attualmente in convalescenza. L’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, ha dichiarato: “Abbiamo voluto donare questa croce a Papa Francesco, a cui rivolgiamo un augurio per la sua ripresa in salute”. Questo atto di generosità non solo rappresenta un legame tra i giovani e il pontefice, ma sottolinea anche l’importanza della comunità nella crescita spirituale e nella testimonianza della fede. Come affermava don Bosco, l’auspicio è che questi ragazzi diventino “buoni cristiani e bravi cittadini”.