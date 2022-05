La dieta di Kourtney Kardashian: tutti i segreti della sua bellezza

Come fa Kourtney Kardashian ad essere sempre così in forma? Il segreto è nella sua speciale dieta priva di glutine e latticini

La bellissima Kourtney Kardashian è un’icona di stile riconosiuta in tutto il mondo. Sulla sua incredibile famiglia è stata girata anche una serie TV, di cui lei, insieme a tutte le sorelle Kardashian e le più piccole Kendall e Kylie Jenner, è protagonista.

Kourtney Kardashian: un fisico mozzafiato

Kourtney Kardashian tra tutte le sorelle è la maggiore, ma a livello di forma fisica non ha da invidiare a nessuna. Kourtney, da sempre, sfoggia una linea davvero formidabile, che non è affatto casuale. La Kardashian ha raccontato, infatti, di aver molto lottato per riuscire ad ottenere una forma come la sua. Il segreto? Sempre lo stesso: un’alimentazione ben programmata e una dieta da rispettare.

La dieta di Kourtney Kardashian: l’alimentazione priva di glutine e latticini

La bellissima Kourtney Kardashian ha raccontato di aver avuto una svolta nel suo fisico nel momento in cui ha deciso di rinunciare in toto, nella sua dieta, a latticini e glutine. A colazione, la donna sceglie sempre un buon frullato di verdure misto-frutta (in genere spinaci e banana) o in alternativa un pudding proteico. A pranzo, tipicamente, mangia delle tortillas di riso con carote e insalata o del tacchino.

A cena, invece, preferisce del pesce, che accompagna a verdure stufate.