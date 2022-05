Fedez torna a parlare della sua malattia e appare più sereno: "Arrivato l'esame istologico, il tumore non ha preso i linfonodi", ha fatto sapere.

Durante la presentazione di Love Mi, concerto di beneficenza che si terrà il 28 giugno in piazza Duomo a Milano in collaborazione con J-Ax, Fedez è tornato a parlare della sua malattia. Dopo aver a lungo sensibilizzato sull’importanza della prevenzione e dopo aver confidato le difficoltà affrontate in quel periodo, il rapper milanese appare più sereno: “Mi ritengo fortunato, perché è arrivato l’esame istologico e il tumore non ha preso i linfonodi“.