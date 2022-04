Fedez a cena con Chiara Ferragni ma senza bollicine: “Brindo con gli enzimi pancreatici”

"Fedeli amici di viaggio e terzi incomodi in questa serata romantica": così Fedez ha trovato un modo per brindare anche senza bollicine.

Fedez e Chiara Ferragni tornano alla normalità dopo il momento difficile affrontato dal famoso rapper milanese. La moglie non ha smesso di stargli accanto e dopo aver condiviso tanti momenti emozionanti e spensierati, tra traguardi e successi preziosi, la fashion blogger celebre in tutto il mondo gli dimostrato il suo amore incondizionato supportandolo anche davanti a un ostacolo significativo.

Ora i due si concedono un po’ di tempo insieme e così hanno deciso di trascorrere una cena fuori casa, ma senza bollicine.

Fedez a cena con Chiara Ferragni, ma senza bollicine

Cena romantica a lume di candela per i Ferragnez, che hanno trascorso una serata a pochi passi dal Duomo di Milano. Si tratta della prima uscita di Fedez dopo essere stato dimesso dall’ospedale San Raffaele per l’intervento al pancreas.

In ascensore si baciano e immortalano il momento con uno scatto che intenerisce i fan, poi Fedez condivide il momento del brindisi. La Ferragni, sempre elegante e affascinante, sfoggia il suo calice di vino, ma il marito non può fare lo stesso. Fedez, ironicamente, fa cin cin con le pillole. Lui stesso, in sottofondo, dice ridendo: “Federico non può bere e quindi brinda con i suoi enzimi pancreatici“. Poi ha sottolineato: “Fedeli amici di viaggio e terzi incomodi in questa serata romantica”.

Fortunatamente il rapper appare di buon umore ed è tornato a sorridere dopo lo sconforto affrontato nelle scorse settimane.