Fedez è uscito dall'ospedale e torna a casa: "Sto bene"

Alle ore 12:19 di giovedì 31 marzo 2022, Fedez ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano. Il rapper, dopo l’intervento per tumore al pancreas, ha lasciato il nosocomio per tornare in convalescenza a casa. Ha salutato i giornalisti che lo stavano aspettando e ha ammesso di stare bene.

Fedez è uscito dall’ospedale

Buone notizie per Fedez: dopo una settimana di ricovero è uscito dall’ospedale. Fuori dal nosocomio San Raffaele di Milano c’erano diversi giornalisti ad attenderlo. Federico Lucia, accompagnato dalla moglie Chiara Ferragni, si è limitato a salutarli e a dichiarare che sta bene. Il rapper è salito a bordo di un auto scura in direzione di casa. E’ qui, infatti, che proseguirà la convalescenza.

Come sta Fedez?

Fedez sta bene ed è per questo che è uscito dall’ospedale. Questo, però, non significa che è fuori pericolo. Nei prossimi giorni, di certo, Federico racconterà ai fan il suo calvario. Molto probabilmente, dovrà affrontare un periodo di cure, ma non sappiamo se queste comprenderanno o meno la chemioterapia. Per il momento, il suo ritorno a casa è importantissimo, almeno da un punto di vista psicologico.

Il ritorno a casa è un ritorno alla vita

Come sottolineato dallo stesso Fedez, il ritorno a casa significa tornare a vivere. Il rapper tornerà a stare h24 con i figli Leone e Vittoria e questo è molto importante. Piano piano si riapproprierà della sua quotidianità e questo farà la differenza nella lotta contro il cancro. Certo, non farà miracoli perché è la medicina il primo alleato, ma anche il piano psicologico gioca un ruolo importante.