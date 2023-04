La famiglia la voleva in un matrimonio combinato: 19enne scappa di casa

Minacce e tanta violenza per una 19enne indiana che, nel modenese, è scappata di casa dopo che la su famiglia voleva costringerla ad un matrimonio combinato. La ragazza ha chiesto aiuto a scuola e adesso è stato disposto per lei un alloggio in un centro protetto.

Matrimonio combinato e tanta violenza: 19enne indiana scappa di casa nel modenese

Il racconto della ragazza mette i brividi: “Mi hanno picchiata: mio padre, mio zio… mia madre mi ha dato un calcio in pancia. Va avanti così da mesi. Da quando mi hanno imposto un uomo da sposare ma io ho detto di no. Sono innamorata di un mio connazionale, indiano anche lui, è un 23enne, ha quattro anni più di me”.

Con queste parole la 19enne di origini indiane s’è confidata con una sua insegnante, dopo essersi presentata a scuola, circa un mese fa, con evidenti lividi e graffi sul volto.

A seguire la vicenda è l’avvocata Barbara Iannuccelli dell’Associazione Penelope, che ha accompagnato in commissariato la 19enne per sporgere denuncia nei confronti della famiglia violenta, dopo che, nonostante la segnalazione e l’attivazione del Codice rosso, la ragazza era stata costretta a tornare a casa.

La preside della scuola ha accolto la ragazza che, dopo l’ennesimo episodio di violenza tra le mura di casa, è scappata via nella notte del 25 aprile. Lei, insieme alla legale, hanno ascoltato il racconto della 19enne: “Mi hanno messo a digiuno per due giorni e papà si è messo davanti a me dandomi dei calci”, ha affermato la ragazza.

La vicenda è ora in mano alla questora di Bologna, Isabella Fusiello, che ha disposto per la 19enne l’alloggio immediato in un centro protetto. Ci sarebbero avvisi di garanzia per maltrattamenti emessi dalla Procura di Modena, che ha attivato le indagini.