Qualche giorno fa, sul suo profilo Instagram, Fedez ha mostrato ai suoi followers la sua nuova macchina. Adesso un imprenditore è intervenuto, spieghiamo tutto qui di seguito.

Tramite le sue ig stories, Fedez ha mostrato la sua bellissima Ferrari Roma Spider. Il cantante ha detto che la sua è la prima consegnata in Italia eppure, da quanto detto da un uomo, non sarebbe esattamente così.

Un imprenditore ha pubblicato un video sui social in cui ha detto che probabilmente la Ferrari di Fedez potrebbe essere la seconda consegnata in Italia. L’uomo ha detto che il cantante è probabilmente disinformato ed è indietro di qualche mese perché la prima Ferrari Roma è stata la sua.

Non so come Fedez possa dichiarare che la sua è la prima probabilmente nemmeno la mia è stata la prima ad arrivare in Italia, solo i concessionari hanno queste informazioni, e comunque Fedez non fa una gran figura a vantarsi di queste cose.