Belve, anticipazioni: Fedez in lacrime mentre parla di Chiara Ferragni

Belve, anticipazioni: Fedez in lacrime mentre parla di Chiara Ferragni

Belve, anticipazioni: Fedez in lacrime per Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria.

Fedez è uno dei primi ospiti della nuova stagione di Belve, in partenza su Rai 2 dal 2 aprile 2024. Stando ad alcune anticipazioni, sappiamo che il rapper è finito in lacrime nel parlare della fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni.

Belve, anticipazioni: Fedez in lacrime durante l’intervista

Dopo aver comprato la sua prima Ferrari Roma, Fedez è partito per la Capitale per registrare l’intervista a Belve. Stando alle prime anticipazioni, il rapper è finito in lacrime mentre parlava della fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni.

Belve: Fedez parla di Chiara Ferragni

Stando a quanto riferisce l’Adnkronos, l’intervista di Fedez a Belve è stata registrata il 28 marzo, negli studi del centro Rai Nomentano intitolato a Fabrizio Frizzi. Federico Lucia è riuscito a mantenere la calma tutto il tempo, fino a quando si è finiti a parlare di Chiara Ferragni. A questo punto, sono arrivate le lacrime.

Belve, anticipazioni: Fedez a ruota libera

Durante l’intervista a Belve, Fedez ha spiegato che in questa fase della sua vita la sua priorità sono i figli Leone e Vittoria. I bambini vanno assolutamente protetti ed è per questo che lui e Chiara Ferragni, hanno deciso di non mostrare più i loro volti sui social. Inoltre, ha smentito presunti flirt e tradimenti.