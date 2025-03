La forza della fede nei momenti di fragilità

Un messaggio di speranza

In un momento di grande fragilità, Papa Francesco ha condiviso un messaggio profondo e toccante durante l’Angelus, il quinto dal suo ricovero al Policlinico Gemelli. La sua voce, pur segnata dalla debolezza fisica, risuona forte e chiara, portando un messaggio di amore e speranza a tutti coloro che si trovano in situazioni simili. “Il Signore non ci abbandona mai”, ha affermato, sottolineando l’importanza di mantenere la fede anche nei momenti più bui.

La comunità come fonte di forza

Il Pontefice ha richiamato l’attenzione sulla comunità, evidenziando come l’amore reciproco possa fungere da sostegno nei periodi di prova. “Niente può impedirci di amare, di pregare, di donare noi stessi”, ha detto, invitando tutti a essere “segni luminosi di speranza” per gli altri. Questo richiamo alla solidarietà è particolarmente significativo in un’epoca in cui molti si sentono isolati e vulnerabili.

Un incontro speciale con i bambini

Durante l’Angelus, Papa Francesco ha avuto anche un momento speciale con trecento bambini presenti nel piazzale del policlinico. “Grazie, carissimi bambini! Il Papa vi vuole bene e aspetta sempre di incontrarvi”, ha esclamato, dimostrando il suo affetto e la sua attenzione verso le nuove generazioni. Questo incontro non è solo un gesto simbolico, ma rappresenta anche la speranza per un futuro migliore, dove l’amore e la fede possono guidare le vite dei più giovani.