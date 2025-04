Un cambio di leadership significativo

La onlus La Forza e il Sorriso, dedicata a fornire laboratori di bellezza gratuiti per donne in trattamento oncologico, ha recentemente eletto Paolo Braguzzi come nuovo presidente per il biennio 2025-2027. Braguzzi subentra a Fabio Franchina, che ha ricoperto la carica pro-tempore dopo la scomparsa della storica presidente Anna Segatti, avvenuta nel settembre 2024. Questo passaggio di testimone segna un momento cruciale per l’organizzazione, che continua a espandere la sua rete di supporto in tutta Italia.

Una missione di bellezza e benessere

La missione di La Forza e il Sorriso è chiara: offrire un’esperienza di bellezza che non solo aiuti le donne a ritrovare la propria identità durante il difficile percorso della malattia, ma che promuova anche un cambiamento culturale e sociale. Sotto la guida di Braguzzi, la onlus punta a coinvolgere un numero sempre maggiore di aziende cosmetiche, ampliando così la rete di laboratori di bellezza gratuiti presso ospedali e associazioni di volontariato. Questo progetto, che non interferisce con le cure mediche, si rivolge a tutte le donne in cura che desiderano mantenere un senso di benessere e autostima.

Un supporto completo e professionale

Ogni laboratorio è condotto da beauty coach volontari, esperti nel settore, che condividono segreti di bellezza e tecniche di make-up. Inoltre, la presenza di uno psicoterapeuta garantisce un supporto psicologico, fondamentale in momenti di vulnerabilità. Dal 2007, La Forza e il Sorriso ha visto la partecipazione di oltre 25.000 donne, grazie all’impegno di 500 volontari e al supporto di 40 aziende. Questo straordinario progetto di responsabilità sociale ha ricevuto il patrocinio di Cosmetica Italia, sottolineando l’importanza del settore cosmetico nel promuovere il benessere delle donne.

Il profilo di Paolo Braguzzi

Paolo Braguzzi, laureato in Economia e Commercio, porta con sé una vasta esperienza nel settore cosmetico. Ha ricoperto ruoli di leadership in importanti aziende e ha dedicato la sua carriera a progetti di attivismo e volontariato. Braguzzi ha dichiarato: “Prendersi cura di sé è il primo passo per prendersi cura di ciò che ci circonda”. La sua nomina rappresenta un’opportunità per continuare a sviluppare un modello d’impresa che unisce profitto e bene comune, in linea con i valori della onlus.