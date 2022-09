La gaffe di Rita Dalla Chisa: scambia Molfetta per Giovinazzo

Confondere le città non è una cosa grave tranne se si è candidati nel loro collegio elettorale. Brutta gaffe di Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa si è resa protagonista di una clamorosa gaffe. La politica e figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ha confuso la città pugliese di Molfetta per Giovazzo. Qual è il problema? Nessuno, se non fosse candidata con Forza Italia in Puglia.

La gaffe di Rita dalla Chiesa

Dalla Chiesa è candidata in Puglia presso il collegio elettorale uninominale che comprende Bari e Molfetta ed è capolista del listino bloccato al proporzionale alla Camera. La candidata di Forza Italia ha caricato un post sui social network con questa descrizione: “Diario di una campagna elettorale in Puglia, faticosa ma piena di realtà professionali importanti e di troppi problemi che le persone aspettano che vengano finalmente risolti.

Intanto, vi faccio conoscere Giovinazzo. Città di mare, di opere d’arte, di cultura e di giovani con grandi speranze”. Peccato però che Rita Dalla Chiesa non era a Giovinazzo ma a Molfetta.

La replica dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle

La candidata non ha fatto in tempo a cancellare il post dai social che è stata subito ripresa dagli esponenti del Movimento 5 Stelle in Puglia. I suoi rivali politici l’hanno accusata di essere candidata in un territorio a lei sconosciuto ma che dovrà rappresentare alla Camera in caso di vittoria.

Dopo l’accusa, i grillini pugliesi hanno ironizzato scrivendo: “Rita quando vuoi sapere qualcosa su Molfetta, Giovinazzo e paesi limitrofi siamo a disposizione. A differenza tua qui siamo nati e cresciuti“.