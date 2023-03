La Germania si blocca e annuncia il suo lunedì nero dei trasporti: i sindacati hanno indetto una mobilitazione generale per la giornata del prossimo 27 marzo. E quello che sta per arrivare è uno sciopero di proporzioni enormi che paralizzerà il Paese. Lo hanno annunciato a Berlino i sindacati EVG e Verdi.

Germania, ecco il lunedì nero dei trasporti

Le due sigle hanno quindi proclamato la mobilitazione dei dipendenti del settore per lunedì prossimo, 27 marzo. Lo sciopero riguarderà settori cruciali: i trasporti ferroviari di lunga tratta come quelli regionali, ma non solo. Coinvolto anche il trasporto urbano e gli aeroporti con la società autostrade. Ma queli sono le richieste e il terreno di “scontro” con il governo? I delegati di Verdi chiedono un adeguamento salariale al nuovo livello d’inflazione.

La perdita del potere di acquisti dei salari

Lo scopo è contrastare la perdita di potere d’acquisto e con l’iniziativa del 27 si conta di aumentare la pressione sul governo e sulle autorità locali in vista dei negoziati riprenderanno propri lunedì. Il sindacato Verdi chiede anche un aumento salariale del 10,5% e almeno 500 euro in più al mese per i lavoratori del settore pubblico.