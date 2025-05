Un nuovo inizio per la Chiesa cattolica

La recente elezione di Papa Leone XIV ha suscitato un’ondata di gioia tra i fedeli e i membri della Chiesa cattolica. Il cardinale Angelo Becciu, pur non avendo partecipato al Conclave, ha vissuto intensamente questo momento storico, esprimendo il suo entusiasmo e la sua gratitudine per la nuova guida spirituale.

“Il mio sentimento è di gioia con tutta la Chiesa che si rallegra perché c’è il nuovo Papa”, ha dichiarato Becciu, sottolineando come l’elezione sia un segno tangibile della vitalità della Chiesa, animata dallo Spirito Santo.

Le emozioni del Conclave

La cerimonia di elezione ha avuto luogo in un’atmosfera carica di emozioni. I cardinali, riuniti nella Cappella Sistina, hanno vissuto momenti di intensa spiritualità e riflessione. Becciu ha descritto l’incontro con Leone XIV come un momento di grande commozione: “Ho incontrato Leone XIV, l’ho abbracciato, ho gioito con tutti i cardinali”. Questo abbraccio simbolico rappresenta non solo la connessione tra i porporati, ma anche la rinnovata unità della Chiesa sotto la guida del nuovo pontefice.

Le sfide e le speranze per il futuro

Nonostante la gioia per l’elezione, Becciu ha anche affrontato le sue personali sofferenze legate alla vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto. “Le offro per il bene della Chiesa”, ha affermato, dimostrando un profondo senso di responsabilità e dedizione. La rinuncia di un cardinale all’ultimo momento ha reso necessaria una modifica del quorum per l’elezione, portando a un quarto scrutinio prima che Leone XIV fosse eletto. Questo evento ha messo in luce le sfide che la Chiesa deve affrontare, ma anche la resilienza e la determinazione dei suoi membri nel perseguire una nuova era di speranza e rinnovamento.