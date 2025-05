Un gesto simbolico per la biodiversità

In occasione della Giornata mondiale della biodiversità, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato a un’iniziativa significativa per la tutela dell’ambiente. Nella tenuta presidenziale di Castelporziano, ha innaffiato un cerro, uno dei 100 mila alberi già piantati nell’ambito del progetto “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”.

Questo progetto, finanziato con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), mira a incrementare la presenza di verde nella capitale e a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della biodiversità.

Il progetto di riforestazione a Castelporziano

Il progetto prevede la piantumazione di 337 mila nuovi alberi e arbusti nella tenuta presidenziale, di cui 100 mila sono già stati messi a dimora. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha accompagnato il Presidente durante l’evento, illustrando i dettagli dell’iniziativa. “Fra cinque anni – ha spiegato Gualtieri – questa pianta sarà alta 3 metri”, sottolineando l’importanza della crescita degli alberi per il miglioramento della qualità dell’aria e la creazione di habitat per la fauna locale.

Un impegno per il futuro della capitale

Il progetto di riforestazione non si limita alla tenuta di Castelporziano. Infatti, nell’intera città metropolitana di Roma Capitale, sono previsti 993 mila nuovi alberi su un totale di 993 ettari. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la sostenibilità ambientale e la lotta contro il cambiamento climatico. La piantumazione di alberi non solo contribuisce a migliorare la qualità dell’aria, ma offre anche spazi verdi per i cittadini, promuovendo uno stile di vita più sano e sostenibile.

La biodiversità come valore fondamentale

La Giornata mondiale della biodiversità è un’occasione per riflettere sull’importanza della diversità biologica e sull’impatto delle attività umane sull’ambiente. La perdita di biodiversità è una delle sfide più gravi che il nostro pianeta deve affrontare. Iniziative come quella di Mattarella a Castelporziano sono fondamentali per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere azioni concrete per la tutela dell’ambiente. La riforestazione è una delle strategie più efficaci per contrastare la perdita di habitat e preservare la biodiversità.