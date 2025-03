La proposta della Lega per la difesa europea

La Lega, partito guidato da Matteo Salvini, ha recentemente alzato il tiro sul tema della difesa europea, proponendo un’iniziativa per invitare Ursula Von der Leyen a rivedere il progetto da 800 miliardi di euro. Questa mossa ha suscitato reazioni contrastanti all’interno della coalizione di governo, evidenziando le divergenze tra i vari partiti. Mentre il vicepremier Antonio Tajani sottolinea l’importanza di una politica estera unitaria, Salvini continua a spingere per una linea più cauta, opponendosi all’invio di truppe in Ucraina e sostenendo che le priorità debbano essere altre, come la salute e la sicurezza degli italiani.

Le reazioni all’interno della coalizione

La tensione è palpabile all’interno del centrodestra. Tajani, in particolare, ha ammonito i membri della coalizione a mantenere la lealtà verso il governo, ma Salvini non sembra intenzionato a piegarsi. Il segretario della Lega ha citato un sondaggio che mostra come il 94% degli italiani sia contrario all’invio di truppe, definendo questa posizione “sacrosanta”. La Lega, quindi, si presenta come un partito che pone al primo posto le esigenze interne, piuttosto che le spese militari, che considera superflue in un contesto di crisi economica.

Il dibattito sulla sicurezza e la difesa

Il dibattito sulla sicurezza e la difesa è ulteriormente complicato dalle posizioni di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Arianna Meloni ha difeso la necessità di investire nella difesa, avvertendo che la sicurezza nazionale non può essere trascurata. La leader di FdI ha ironizzato sulla possibilità di affrontare minacce globali con un approccio pacifista, sottolineando che l’Europa deve essere pronta a rispondere a eventuali aggressioni. D’altra parte, Forza Italia, rappresentata da Tajani, sostiene che la trattativa su questioni come i dazi debba essere condotta a livello europeo, evitando tentativi di indebolire l’Unione.

Le sfide future per la coalizione

Le divergenze all’interno della coalizione non si limitano al tema della difesa. Recentemente, si è assistito a un acceso dibattito sulla riforma dello ius sanguinis, con Lega e Noi Moderati che hanno chiesto modifiche in Parlamento. La questione della cittadinanza è diventata un tema caldo, con alcuni esponenti che chiedono di fermare le truffe legate all’acquisizione della cittadinanza per ottenere vantaggi europei. Questo clima di tensione potrebbe complicare ulteriormente la stabilità della coalizione, rendendo difficile trovare un terreno comune su questioni cruciali per il futuro del paese.