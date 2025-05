Il significato della Giornata della Legalità

Il 23 maggio rappresenta una data fondamentale nella storia italiana, un giorno in cui si ricorda la strage di Capaci, avvenuta nel 1992, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Questo tragico evento ha segnato un punto di non ritorno nella lotta contro la mafia, evidenziando la necessità di un impegno collettivo per sradicare la criminalità organizzata dal tessuto sociale del Paese.

Ogni anno, le commemorazioni di questa giornata non sono solo un momento di ricordo, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza della legalità e della giustizia.

Il messaggio di continuità nella lotta alla mafia

Le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, risuonano forti e chiare: “La mafia ha subito colpi pesantissimi, ma l’opera di sradicamento deve continuare”. Questo richiamo all’azione è fondamentale, poiché la mafia si è evoluta, cercando nuovi modi per infiltrarsi nelle istituzioni e nell’economia. La vigilanza deve rimanere alta, e le nuove generazioni devono essere coinvolte in questo processo, affinché possano costruire un futuro libero da costrizioni criminali. La memoria di Falcone e Borsellino deve servire da guida per tutti noi, per non dimenticare il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia.

Il ruolo delle istituzioni e della società civile

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha sottolineato come, nonostante i progressi nella lotta alla mafia, la criminalità organizzata continui a rappresentare una minaccia insidiosa. La mafia, pur spargendo meno sangue, riesce a contaminare le istituzioni e a inquinare i meccanismi della vita pubblica. È quindi essenziale che le istituzioni e la società civile collaborino attivamente per mantenere viva la memoria delle vittime e combattere ogni forma di mafia. La responsabilità non ricade solo sulle forze dell’ordine, ma su tutti noi, affinché i valori di giustizia e legalità siano sempre al centro della nostra azione quotidiana.