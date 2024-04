Paola Gassman è morta a seguito di una malattia e proprio sull’argomento è voluto tornare il marito, raccontando al Corriere della Sera degli avvenimenti molto toccanti.

Le parole del marito di Paola Gassman

Ugo Pagliai racconta i 55 anni di vita passati insieme a Paola Gassman e sembrerebbe che ‘Ugo’ sia stata proprio l’ultima parola che la famosa attrice abbia pronunciato prima di spirare:

«Più di mezzo secolo trascorso felicemente, lei ed io, sempre vicini, un vero record. Per me è difficile, in questo momento, parlare a mente lucida».

Il racconto di Ugo Pagliai della vita trascorsa insieme all’attrice

«Ci siamo voluti bene in una maniera completa: abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto vacanze al mare, in montagna, in campagna, sempre insieme… E poi abbiamo curato la nostra famiglia, i figli, i nipoti. I medici parlavano di tumore, forse un ictus, non so».

La scelta di Paola Gassman per la sua malattia