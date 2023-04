La notizia bomba: Taylor Swift e Joe Alwyn si sono lasciati

La notizia bomba arriva da “Entertainment Tonight”: Taylor Swift e Joe Alwyn si sono lasciati. Molti media, incluso “People”, sostengono che la coppia abbia “rotto” già da diverse settimane e che lo abbia fatto “in maniera “amichevole e non drammatica”. La cantautrice aveva cominciato a frequentare l’attore britannico sul finire del 1976 e molte canzoni del suo lavoro del 2017, “Reputation”, come “Gorgeous”, “Call it what you want” e “Delicate”, pare fossero proprio ispirate dalla relazione fra i due.

La coppia era attentissima alla privacy e Joe ha scritto per lei diverse canzoni del disco Folklore con uno pseudonimo, William Bowery. In pieno lockdown infatti Swift e Alwyn hanno iniziato a collaborare professionalmente; Alwyn è accreditato come coproduttore di “Folklore” (2020) e coauore di “Exile”. Quei lavori avevano anche fruttato un Grammy.

Lo stesso attore aveva anche collaborato come autore ad altre canzoni di Swift (“Champagne problems”, “Coney Island” e “Evermore” per l’album “evermore”, “Sweet nothing” per l’album “Midnights”; il testo di “Lavender haze” , singolo tratto da “Midnight”. Ma perché fra i due sarebbe finita? Pare che la scelta di lui di essere assente a tutte le recenti tappe del suo The Eras Tour non abbia aiutato, ma altri media spiegano che era un indizio dell’avvenuta rottura, incentivata dal carattere non proprio facile di Taylor. I due stavano insieme dal 2016.