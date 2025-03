Il futuro delle celebrazioni pasquali

La Santa Sede ha comunicato che dipenderà dai miglioramenti delle sue condizioni di salute nelle prossime settimane. Il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, ha affermato che il Santo Padre “tornerà a governare la Chiesa”, sebbene con modalità diverse rispetto al passato. Questo annuncio ha suscitato un misto di speranza e preoccupazione tra i fedeli, che attendono con ansia di vedere il Papa tornare a presiedere i riti liturgici.

Il legame tra il Papa e i fedeli

Il cardinale Parolin ha sottolineato come Papa Francesco sia ben collegato con la comunità ecclesiale e con i fedeli, evidenziando le numerose manifestazioni di affetto e preghiera ricevute durante la sua malattia. I messaggi di sostegno e le preghiere per la sua guarigione continuano a giungere incessantemente, dimostrando il forte legame che unisce il Papa alla Chiesa. Questo affetto collettivo rappresenta un elemento fondamentale per il Santo Padre, che ha sempre cercato di mantenere un contatto diretto con i suoi seguaci.

Il calendario delle celebrazioni liturgiche

Il Vaticano ha reso noto il calendario delle celebrazioni liturgiche della Settimana Santa e dell’Ottava di Pasqua, che si svolgeranno dal 13 al . La Domenica delle Palme aprirà le festività, seguita dalla celebrazione del Giovedì Santo e della Pasqua. Tuttavia, non è stata confermata la presenza del Papa né il nome dei celebranti per questi eventi. La celebrazione dell’Urbi et Orbi di Pasqua è prevista, ma non dalla Loggia delle Benedizioni, riservata esclusivamente al Pontefice.

La canonizzazione di Carlo Acutis

Un altro evento significativo sarà la canonizzazione di Carlo Acutis, prevista per il 27 aprile. Tuttavia, resta da chiarire se questa celebrazione potrà avvenire senza la presenza del Papa, un’eventualità mai verificatasi in precedenza. Secondo esperti di diritto canonico, la presenza del Pontefice è necessaria per questo tipo di celebrazione. Le celebrazioni inizieranno ufficialmente il 13 aprile, con la messa a Piazza San Pietro, seguita da una serie di eventi che culmineranno nella Veglia Pasquale e nella messa di Pasqua.