Buttano la droga dalla finestra per depistare un controllo della polizia ma la loro strategia non funziona. Nei guai due pregiudicati.

Uno strano viavai, il sospetto e poi i controlli. Una coppia, per evitare di finire nei guai ha buttato la droga dalla finestra prima di un controllo della polizia. La loro strategia è stata inutile in quanto sono scattate comunque le manette. Ecco cosa è successo.

Puglia, vedono arrivare la polizia e buttano la droga dalla finestra: scattano le manette

I fatti si sono verificati presso un’abitazione in Puglia, nel tarantino, dove un gruppo di giovani era solito recarsi per acquistare sostanze stupefacenti. L’insolito viavai, come si apprende da PugliaPress, aveva insospettito le forze dell’ordine che hanno deciso di investigare e fare un controllo presso l’abitazione in questione.

Le indagini

Dalle indagini delle autorità è emerso che l’appartamento in cui si recavano gruppi di giovani tossicodipendenti è abitato da un uomo di 61 anni, sottoposto alla misura di sorveglianza speciale, e la moglie, detenuta agli arresti domiciliari. La Polizia di Stato sospettava che la coppia utilizzasse la propria abitazione come luogo per spacciare droga.

I controlli e l’arresto

L’intuizione della Polizia è stata giusta in quanto, dopo che i coniugi hanno visto i falchi della squadra mobile recarsi presso la loro dimora, hanno buttato un borsello contente sostanze stupefacenti dalla finestra. Gli agenti sono però riusciti a recuperare il borsello ed individuare il presunto spacciatore, che ora è agli arresti domiciliari.