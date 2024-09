La polizia ha proibito due manifestazioni a favore della Palestina a Roma.

Le autorità hanno proibito due marce pro Palestina che erano previste per il 5 ottobre a Roma, consegnando il documento di proibizione ai responsabili in Questura.

