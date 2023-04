In Lombardia, la Procura della Repubblica di Brescia sta indagando su una presunta sfida social che ha colpito gruppi di minorenni. Questa volta il tema riguarda il sesso e l’obiettivo principale è inquietante. Ecco in cosa consiste la “Sex roulette“.

La procura indaga su una presunta sfida social: ecco cos’è la “Sex roulette”

Il nome deriva dalla famigerata Roulette russa, gioco in cui uno dei concorrenti decede a causa di un proiettile sparato casualmente. In questo caso non si paga con la vita, ma con la gravidanza. Le regole parlano chiaro: chi rimane incinta perde. Per partecipare bisogna avere rapporti sessuali singoli o in gruppo senza precauzioni e scampare la gravidanza.

Il commento della Onlus “Fondazione Carolina”

Ad indagare è la Procura della Repubblica di Brescia che ha aperto il fascicolo in seguito alla gravidanza di una minorenne che ha segnalato l’accaduto alla “Fondazione Carolina“. Come si apprende da Fanpage, Ivano Zoppi ha parlato a nome della Onlus ed ha dichiarato:

“Non parlerei, per il momento, di vero e proprio allarme. È sicuramente però un fenomeno che esiste, e che come vediamo mostra già le sue drammatiche conseguenze”.

Non sono ancora noti i social network in cui si sta diffondendo questa presunta challenge, ma sembra che le piattaforme principali, per ora, siano le principali applicazioni di messaggistica istantanea: Whatsapp e Telegram.