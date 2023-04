Nuova truffa online, messaggio su WhatsApp per estorcere denaro

Sembra un banale messaggio del proprio figlio, ma in realtà lui non ne sa nulla. Scoperta dalla polizia postale una nuova truffa online. Si tratta di un messaggio ricevuto sull’app di messaggistica Whatsapp: «Ciao mamma, il mio cellulare è rotto: ho cambiato numero!» recita il testo, seguito da un secondo messaggio con una richiesta di soldi.

La dinamica della truffa

Numerosissime le denunce da parte di chi ci è cascato o di chi è stato agganciato ma poi si è accorto in tempo di trovarsi di fronte a un inganno. La polizia postale diffonde una nota in cui mette in allerta i cittadini: «Se ricevi un messaggio da tuo figlio che ti avvisa di aver rotto il telefono e ti chiede di salvare il suo nuovo numero tra i contatti della rubrica potrebbe trattarsi di una truffa. Al primo messaggio seguiranno richieste insolite di denaro, la ricarica di una carta prepagata, le credenziali per accedere al conto corrente».

Il caso della 85enne di Firenze

Non solo su WhatsApp. Tra le altre denunce, quella di una donna di 85 anni residente a Firenze. L’anziana ha ricevuto il primo messaggio solo qualche giorno fa – non su Whatsapp ma come un normale sms –, seguito da un secondo messaggio con un’anomala richiesta di soldi. Lo sconosciuto interlocutore ha chiesto alla donna di effettuare ben due bonifici, giustificandoli con un urgente bisogno di soldi e promettendo la restituzione dell’intera cifra di denaro. Nelle parole dell’uomo la donna è stata in grado di riconoscere qualcosa di strano e ha pensato bene di rivolgersi alla polizia.