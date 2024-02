Nella giornata odierna, sotto lo sguardo solenne della Basilica di San Pietro, si è svolta una manifestazione insolita: i trattori hanno preso le strade di Roma per portare la propria voce direttamente al Papa durante l’Angelus.

Il saluto del papa agli agricoltori

Dopo l’Angelus, Papa Francesco ha rivolto un affettuoso saluto agli agricoltori presenti in piazza, dimostrando la sua vicinanza alle loro lotte e alle loro fatiche quotidiane. Tra i presenti, c’era anche la mucca Ercolina, diventata simbolo della protesta.

Una manifestazione simbolica

La mucca Ercolina è stata “scortata” fino a via della Conciliazione dagli agricoltori e dalla polizia, per poi raggiungere il presidio degli agricoltori, dove è stata esposta insieme a un trattore, a simboleggiare le richieste del settore agricolo.

La lettera inviata al papa

Gli agricoltori hanno inviato al Papa una lettera di gratitudine e di richiesta di sostegno. Nella lettera si legge: “Con immensa gratitudine la ringraziamo Santo Padre per averci accolti e invochiamo il suo sostegno e la sua benedizione. Le doniamo un trattore, simbolo della nostra fatica”.

L’appello degli agricoltori

Le organizzazioni di protesta dei trattori hanno rivolto un appello aperto a tutti, invitando le persone a partecipare senza bandiere né trattori. La benedizione del Papa è stata vista come un segno di speranza e di forza per continuare la battaglia per i diritti e le riforme nel settore agricolo.